В США продали пещеру с наскальными рисунками, которым более 1000 лет

Представители племени Осейдж, чьи предки похоронены в "Пещере картинок", назвали аукцион "кошмаром".

Один из важнейших объектов наскальной живописи в Северной Америке, которому более тысячи лет, был продан с аукциона. "Пещеру картинок" в штате Миссури приобрел участник торгов вместе с прилегающим к ней лесом за 2,2 миллиона долларов.

Как сообщает The Guardian, представители племени Осейдж назвали аукцион "ужасным", поскольку эта пещера на протяжении столетий была местом священных ритуалов и захоронения умерших.

На стенах пещеры до сих пор сохранилось более 290 доисторических рисунков людей, животных, мифических существ и иероглифических символов. Ученые, используя образцы пигментов, выяснили, что изображением более 1000 лет.

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Научный сотрудник отдела антропологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе Диас-Гранадос, которая исследовала эту пещеру, сравнила проведенные торги с аукционом из Сикстинской капеллы.

Предыдущие владельцы этой земли с 1953 года использовала эту территорию для охоты.

Напомним, недавно в заповеднике Сваг Сваг в Танзании было обнаружено наскальное изображение трех антропоморфных фигур. Их удлиненные тела напоминают образы пришельцев из комиксов.

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