Jerry Heil у бікіні спантеличила худорлявістю: "Труси злітають"

Фани переймаються за здоров'я кумирки.

Співачка Jerry Heil останнім часом добряче схудла.

Виконавиця нещодавно відпочила у Єгипті та наробила нового контенту для свого Instagram. У фотоблогу знаменитість розмістила пляжні світлини, на яких позувала у жовтому бікіні. Яна Шемаєва (ім’я Jerry Heil – Ред.) посвітила фігурою з різних ракурсів.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/

У дописі зірка поділилася деякими враженнями про відпочинок.

"1) Шарм Ель Шейх веганський ревізор рекомендує; перші три дні ми думали, що "Ван доллар кантрі" — це застарілий стереотип. Але потім ми потрапили до Каїра. 2) Піраміди в Каїрі, як не сумно, стали неблагополучно виглядаючим ринком з сильним фльором верблюжих какашок; 3) Я вже в Києві! А оскільки рівень забезпечення вайфаєм в єгипетських готелях (його відсутність, точніше) — теж не міф, то атака фотками починається NOW", – написала вона.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/

Зі свого боку, фанати взялися коментувати фігуру кумирки у коментарях. Користувачів не на жарт спантеличив вигляд співачки.

Вже так схудла, що навіть плавки звисають

Худорлявість нездорова, хочеться нагодувати м'ясцем

Ох, Яно, трішки треба попоїсти

Боже, труси злітають вже, ти чого?

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання