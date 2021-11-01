Jerry Heil у бікіні спантеличила худорлявістю: "Труси злітають"

Фани переймаються за здоров'я кумирки.
Співачка Jerry Heil останнім часом добряче схудла.
Виконавиця нещодавно відпочила у Єгипті та наробила нового контенту для свого Instagram. У фотоблогу знаменитість розмістила пляжні світлини, на яких позувала у жовтому бікіні. Яна Шемаєва (ім’я Jerry Heil – Ред.) посвітила фігурою з різних ракурсів.
У дописі зірка поділилася деякими враженнями про відпочинок.
"1) Шарм Ель Шейх веганський ревізор рекомендує; перші три дні ми думали, що "Ван доллар кантрі" — це застарілий стереотип. Але потім ми потрапили до Каїра. 2) Піраміди в Каїрі, як не сумно, стали неблагополучно виглядаючим ринком з сильним фльором верблюжих какашок; 3) Я вже в Києві! А оскільки рівень забезпечення вайфаєм в єгипетських готелях (його відсутність, точніше) — теж не міф, то атака фотками починається NOW", – написала вона.
Зі свого боку, фанати взялися коментувати фігуру кумирки у коментарях. Користувачів не на жарт спантеличив вигляд співачки.
- Вже так схудла, що навіть плавки звисають
- Худорлявість нездорова, хочеться нагодувати м'ясцем
- Ох, Яно, трішки треба попоїсти
- Боже, труси злітають вже, ти чого?
Читайте також: