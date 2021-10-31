Олександра Заріцька схудла на 20 кіло та шокувала виглядом

За час участі у "Танцях з зірками" співачка неймовірно змінилася.

Учасниця шоу "Танці з зірками", солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька поділилася, що схудла.

Так, за час участі у проєкті знаменитість скинула 20 кіло. Про це вона повідомила в ефірі шоу. Виконавиця поділилася, що їй дуже подобається нова форма та додала, що ті кілограми їй дуже заважали.

На паркеті зірка та її партнер Юрій Мєшков виконали чуттєвий вальс. Саша з'явилася перед глядачами та суддями у бежевій сукні, яка підкреслила її талію.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков / instagram.com/tanci1plus1

Фанати також помітили зміни у фігурі кумирки. У коментарях на сторінці шоу в Instagram приголомшені юзери пишуть їй компліменти.

Яка красива! А як схудла!

Сашу не впізнати, як схудла, красуня! Вона завжди була мені суперова, але так взагалі!

Її не впізнати! Красуня

Схудла дуже добре! Молодець

Як же ж вона схудла! Красунечка! Просто красунечка

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