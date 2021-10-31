Байден прибув на екологічний саміт G20 із “ядерною валізкою”: відео

Шкіряна сумку із пристроєм, який дозволяє запуск ядерних ракет, була в руках одного із помічників президента США.

На саміті G20, який розпочався в Римі у суботу, 30 жовтня, президента США Джо Байдена супроводжував помічник із “ядерною валізкою”.

Telegram-канал “РЕН ТВ” опублікував відео, на якому зафіксовано “пристрій апокаліпсису”.

Як відомо, на дводенному саміті, який став першим повноцінним зібрання "групи 20" від початку пандемії, лідери “Великої двадцятки” обговорювали кліматичні зміни, боротьбу з коронавірусом та відновлення світової економіки.

Нагадаємо, раніше дружини світових лідерів у межах зустрічі "великої двадцятки" відвідали древній Римський Колізей в Італії. Серед них була вагітна дружина прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона – Керрі Джонсон.

Новини світу: у Римі розпочався саміт G20

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