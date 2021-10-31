Байден прибыл на экологический саммит G20 с "ядерным чемоданчиком": видео

Кожаная сумка с устройством, разрешающим запуск ядерных ракет, была в руках одного из помощников президента США.
На саммите G20, который начался в Риме в субботу, 30 октября, президента США Джо Байдена сопровождал помощник с "ядерным чемоданчиком".
Telegram-канал "РЕН ТВ" опубликовал видео, на котором зафиксировано "устройство апокалипсиса".
Как известно, на двухдневном саммите, который стал первым полноценным собранием "группы 20" с начала пандемии, лидеры "Большой двадцатки" обсуждали климатические изменения, борьбу с коронавирусом и восстановление мировой экономики.
Напомним, ранее супруги мировых лидеров в рамках встречи "большой двадцатки" посетили древний Римский Колизей в Италии. Среди них была беременная жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – Кэрри Джонсон.