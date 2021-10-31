Выборы мэра Харькова: когда появятся окончательные результаты голосования

Экзитполы уже объявили результаты голосования.
Выборы мэра в Харькове прошли сегодня, 31 октября. Харьковчане избрали нового главу города среди десяти кандидатов.
Результаты голосования Центризбирком должен огласить до 12 ноября 2021 года.
В то же время, уже сегодня после закрытия избирательных участков появились результаты проведенных экзитолов.
По данным экзитполов, на выборах мэра Харькова уверенно побеждает Игорь Терехов – за него проголосовали 53,8% харьковчан.
За Михаила Добкина отдали голос 24,5% избирателей.
Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7%.