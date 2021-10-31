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Выборы мэра Харькова: когда появятся окончательные результаты голосования

Выборы мэра Харькова: когда появятся окончательные результаты голосования

Суспільне

Экзитполы уже объявили результаты голосования.

Выборы мэра в Харькове прошли сегодня, 31 октября. Харьковчане избрали нового главу города среди десяти кандидатов.

Результаты голосования Центризбирком должен огласить до 12 ноября 2021 года.

В то же время, уже сегодня после закрытия избирательных участков появились результаты проведенных экзитолов.

По данным экзитполов, на выборах мэра Харькова уверенно побеждает Игорь Терехов – за него проголосовали 53,8% харьковчан.

За Михаила Добкина отдали голос 24,5% избирателей.

Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7%.

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