Выборы мэра Харькова: когда появятся окончательные результаты голосования

Экзитполы уже объявили результаты голосования.

Выборы мэра в Харькове прошли сегодня, 31 октября. Харьковчане избрали нового главу города среди десяти кандидатов.

Результаты голосования Центризбирком должен огласить до 12 ноября 2021 года.

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В то же время, уже сегодня после закрытия избирательных участков появились результаты проведенных экзитолов.

По данным экзитполов, на выборах мэра Харькова уверенно побеждает Игорь Терехов – за него проголосовали 53,8% харьковчан.

За Михаила Добкина отдали голос 24,5% избирателей.

Замыкает тройку лидеров Александр Скорик с результатом 6,7%.

Выборы народных депутатов и городских глав - кто лидирует и обошлось без стычек | Новости Украины

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