Выборы мэра Харькова: экзитполы назвали лидера

По предварительным подсчетам, лидером гонки стал Игорь Терехов.
В Харькове в воскресенье, 31 октября, прошли внеочередные выборы городского головы.
На выборах мэра три социологических службы проводили опрос избирателей.
Так, по данным "Консорциум Нью Имидж Маркетинг Групп" и "Хьюмен Ресерч" по заказу Комитета избирателей Украины лидером гонки стал Игорь Терехов.
Опрос проводился на 70 участках, процент отказов — 30%.
В частности, по данным экзитпола, голоса избирателей распределились следующим образом:
- Игорь Терехов – 53,8%.
- Михаил Добкин – 24,5%.
- Александр Скорик – 6,7%.
- Константин Немичев – 5,3%.
- Алина Мустафаева – 3,4%.
- Владимир Плетнев – 3,3%.
- Денис Ярославский –1,5%.
В то же время, согласно данным центра "Социальный мониторинг", в первом туре результаты выглядят так:
- Игорь Терехов – 51,9%.
- Михаил Добкин – 27,6%.
- Александр Скорик – 6%.
- Константин Немичев – 5,1%.
- Алина Мустафаева – 3%.
- Владимир Плетнев – 2,5%.
- Денис Ярославский – 1,4%.
В случае если один из кандидатов в мэры Харькова набирает в первом туре 50% + 1 голос, он автоматически объявляется победителем выборов. Второй тур в таком случае не проводится.
Напомним, участки Харькова открылись 31 октября в 8:00, а закрылись в 20:00. Харьковчане выбирали среди 10 кандидатов.