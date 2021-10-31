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Выборы мэра Харькова: экзитполы назвали лидера

Выборы мэра Харькова: экзитполы назвали лидера

По предварительным подсчетам, лидером гонки стал Игорь Терехов.

В Харькове в воскресенье, 31 октября, прошли внеочередные выборы городского головы.

На выборах мэра три социологических службы проводили опрос избирателей.

Так, по данным "Консорциум Нью Имидж Маркетинг Групп" и "Хьюмен Ресерч" по заказу Комитета избирателей Украины лидером гонки стал Игорь Терехов.

Опрос проводился на 70 участках, процент отказов — 30%.

В частности, по данным экзитпола, голоса избирателей распределились следующим образом:

  • Игорь Терехов – 53,8%.
  • Михаил Добкин – 24,5%.
  • Александр Скорик – 6,7%.
  • Константин Немичев – 5,3%.
  • Алина Мустафаева – 3,4%.
  • Владимир Плетнев – 3,3%.
  • Денис Ярославский –1,5%.

В то же время, согласно данным центра "Социальный мониторинг", в первом туре результаты выглядят так:

  • Игорь Терехов – 51,9%.
  • Михаил Добкин – 27,6%.
  • Александр Скорик  – 6%.
  • Константин Немичев – 5,1%.
  • Алина Мустафаева – 3%.
  • Владимир Плетнев  – 2,5%.
  • Денис Ярославский  – 1,4%.

В случае если один из кандидатов в мэры Харькова набирает в первом туре 50% + 1 голос, он автоматически объявляется победителем выборов. Второй тур в таком случае не проводится.

Напомним, участки Харькова открылись 31 октября в 8:00, а закрылись в 20:00. Харьковчане выбирали среди 10 кандидатов.

Новости Харькова: уже завтра состоятся выборы городского головы

Новости Харькова: уже завтра состоятся выборы городского головы
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