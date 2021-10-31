Зимнее время: сколько еще будет продолжаться перевод часов

Зимнее время: сколько еще будет продолжаться перевод часов

Если уж отказываться от крутки стрелок, то делать это нужно весной, говорят эксперты.

В ночь на 31 октября Украина снова перевела часы на зимнее время. Верховная Рада отправила закон, отменяющий перевод стрелок часов, на повторную доработку. Кроме того, новый перевод стрелок поддержал нынешний спикер Руслан Стефанчук. Но только для того, чтобы Украина перешла на естественное для нее время, а именно зимнее.

Об этом говорится 31 октября в сюжете ТСН.Тыждень.

Если уж отказываться от крутки стрелок, то делать это нужно весной, говорят эксперты. Хотя вероятнее всего Киев будет и дальше ориентироваться на Евросоюз. Ибо все его 27 членов также якобы договорились, что от скачков времени следует отказываться. Но пока там будут крутить часы, скорее всего, это будет делать и Украина.

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