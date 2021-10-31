Зимовий час: скільки ще триватиме переведення годинників

Якщо вже відмовлятися від крутіння стрілок, то робити це потрібно навесні, кажуть експерти.

У ніч на 31 жовтня Україна знову перевела годинники на зимовий час. Верховна Рада відправила закон, який скасовував переведення стрілок годинників, на повторне доопрацювання. Крім того нове переведення стрілок підтримав нинішній спікер Руслан Стефанчук. Але тільки для того, щоб Україна перейшла на природний для неї час, а він саме зимовий.

Про це йдеться 31 жовтня у сюжеті ТСН.Тиждень.

Якщо вже відмовлятися від крутіння стрілок, то робити це потрібно навесні, кажуть експерти. Хоча найімовірніше Київ буде і надалі орієнтуватися на Євросоюз. Бо всі його 27 членів також ніби домовилися, що від стрибків часу слід відмовлятись. Але поки там крутитимуть годинник, скоріш за все це робитиме і Україна.

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