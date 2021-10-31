У Росії до будівлі адміністрації принесли труп: відео

У Росії до будівлі адміністрації принесли труп: відео

Родичі померлої жінки заявили, що доставка тіла до моргу коштує надто дорого.

У місті Тимашевську Краснодарського краю (Російська Федерація) родичі померлої жінки принесли носилки із її тілом до будівлі районної адміністрації, оскільки транспортування до моргу коштує надто багато.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, опублікувавши відповідне відео.

Родичі покійниці стверджують, що перевезення тіла до моргу в Тимашевську становить 7 тисяч рублів (майже 100 доларів США), для багатьох місцевих мешканців - це непідйомна сума.

Очевидці кажуть, що тіло покійної навіть занесли до будівлі адміністрації. Щоб залагодити конфлікт, чиновники розпорядилися доставити труп жінки у морг безкоштовно.

Згодом голова району Андрій Палій прокоментував цей випадок у своєму Instagram. “Сьогоднішня ситуація з тілом померлої жінки – неприпустима. Аморальна”, - написав він, зауваживши, що у нього є питання до роботи моргу та ритуальних агентств.

“Тут треба наводити лад, щоб усе було прозоро — за які послуги та скільки потрібно платити”, — додав чиновник.

Нагадаємо, раніше в Бурятії відбулися змагання зі швидкісного копання могил.

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