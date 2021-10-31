Украина перешла на зимнее время: стрелки часов перевели час назад

Дважды в год в Украине мы переводим стрелки за последние 40 лет.

В ночь на воскресенье, 31 октября, украинцы в очередной раз перевели стрелки часов на час назад. Так, отдохнуть сможем на час дольше.

Может показаться, что переход на зимнее время, когда мы получаем дополнительное время для сна, прекрасный способ высыпаться и быть с утра бодрее. Но, как показывает практика, для многих людей такой перевод часов имеет противоположный эффект. Было отмечено, что во время перехода между летним и зимним временем многие испытывают дискомфорт, аналогичный изменению часовых поясов.

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Зимний часовой пояс, или как его называют в мире Гринвич +2 – более естественный для нас – считают метеорологи, хотя признают, что комфортен он не для всех украинских регионов.

Дважды в год в Украине мы переводим стрелки в последние 40 лет. Раньше это делали для выгоды промышленности – сейчас это преимущество мизерное, и ежегодно только уменьшается. Отказаться от смены времени по сезону пытались и в ЕС, но эта попытка провалилась, поэтому правительствам стран разрешили определяться по своему усмотрению.

"Человек становится раздражительным, вялым, или не досыпает, или пересыпает. Поэтому мы всегда сбалансированно питаемся, всегда имеем физические нагрузки, всегда имеем достаточное количество сна", — предостерегает фитнес-тренер Влада Рыжеголовая.

Адаптация, говорят специалисты, продлится до недели в зависимости от особенностей организма. В Верховной Раде не исключают, что этот перевод может стать последним.



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