Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 31 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 31 октября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 17 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 31 октября зафиксировано 17 430 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 336 человек, еще 5 269 человек выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, среди новых подтвержденных случаев коронавируса 1 108 детей и 178 медработников. Также за минувшие сутки в больницы госпитализировали 5 663 человека.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (2280) областях.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 2 922 302 человека; поправились – 2 436 213 человек; летальных исходов – 67 729; проведено ПЦР-тестов – 14 426 626.

Также за сутки 30 октября в Украине 177 765 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 133 251 человек, полностью иммунизированы — 44 514 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 10 156 229 человек, из них получили одну дозу – 10 156 227 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 421 546 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 17 577 773 прививки.

Количество случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 443/3529

Винницкая – 363/1122

Волынская – 317/752

Днепропетровская – 1141/2870

Донецкая – 436/1544

Житомирская – 1166/922

Закарпатская – 181/523

Запорожская – 657/1597

Ивано-Франковская – 582/719

Киевская – 578/2267

Кировоградская – 177/921

Луганская – 204/627

Львовская – 1040/2680

Николаевская – 939/1083

Одесская – 1521/4500

Полтавская – 364/1365

Ровенская – 412/1472

Сумская – 1176/681

Тернопольская – 480/1264

Харьковская – 1934/7124

Херсонская – 918/2320

Хмельницкая – 958/882

Черкасская – 275/1720

Черновицкая – 487/1169

Черниговская – 681/861

"94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные", – уточнили в Минздраве.

Заметим, что в Украине по состоянию на утро 30 октября было зафиксировано 26 198 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 541 человек, еще 9449 пациентов выздоровело.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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