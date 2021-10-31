Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 31 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 17 тисяч.
В Україні станом на ранок 31 жовтня зафіксовано 17 430 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 336 людей, ще 5 269 осіб одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Так, серед нових підтверджених випадків коронавірусу 1 108 дітей і 178 медпрацівників. Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 5 663 особи.
Як вакцинуватися проти COVID-19 і не заразитися в черзі: поради епідеміологині
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) і Дніпропетровській (2280) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 2 922 302 особи; одужало – 2 436 213 осіб; летальних випадків – 67 729; проведено ПЛР-тестувань – 14 426 626.
Також за добу 30 жовтня в Україні 177 765 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 133 251 людина, повністю імунізовані - 44 514 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них отримали одну дозу – 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 577 773 щеплення.
Кількість випадків у областях/імунізовано (2 доза):
- м. Київ – 443/3529
- Вінницька – 363/1122
- Волинська – 317/752
- Дніпропетровська – 1141/2870
- Донецька – 436/1544
- Житомирська – 1166/922
- Закарпатська – 181/523
- Запорізька – 657/1597
- Івано-Франківська – 582/719
- Київська – 578/2267
- Кіровоградська – 177/921
- Луганська – 204/627
- Львівська – 1040/2680
- Миколаївська – 939/1083
- Одеська – 1521/4500
- Полтавська – 364/1365
- Рівненська – 412/1472
- Сумська – 1176/681
- Тернопільська – 480/1264
- Харківська – 1934/7124
- Херсонська – 918/2320
- Хмельницька – 958/882
- Черкаська – 275/1720
- Чернівецька – 487/1169
- Чернігівська – 681/861
"94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - уточнили у МОЗ.
Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 30 жовтня, було зафіксовано 26 198 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 541 людина, ще 9 449 пацієнтів одужало.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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