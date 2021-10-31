Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 31 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 31 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 17 тисяч.

В Україні станом на ранок 31 жовтня зафіксовано 17 430 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 336 людей, ще 5 269 осіб одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, серед нових підтверджених випадків коронавірусу 1 108 дітей і 178 медпрацівників. Також за минулу добу до лікарень госпіталізували 5 663 особи.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) і Дніпропетровській (2280) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 2 922 302 особи; одужало – 2 436 213 осіб; летальних випадків – 67 729; проведено ПЛР-тестувань – 14 426 626.

Також за добу 30 жовтня в Україні 177 765 людей було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 133 251 людина, повністю імунізовані - 44 514 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 156 229 людей, з них отримали одну дозу – 10 156 227 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 577 773 щеплення.

Кількість випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 443/3529

Вінницька – 363/1122

Волинська – 317/752

Дніпропетровська – 1141/2870

Донецька – 436/1544

Житомирська – 1166/922

Закарпатська – 181/523

Запорізька – 657/1597

Івано-Франківська – 582/719

Київська – 578/2267

Кіровоградська – 177/921

Луганська – 204/627

Львівська – 1040/2680

Миколаївська – 939/1083

Одеська – 1521/4500

Полтавська – 364/1365

Рівненська – 412/1472

Сумська – 1176/681

Тернопільська – 480/1264

Харківська – 1934/7124

Херсонська – 918/2320

Хмельницька – 958/882

Черкаська – 275/1720

Чернівецька – 487/1169

Чернігівська – 681/861

"94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані", - уточнили у МОЗ.

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 30 жовтня, було зафіксовано 26 198 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 541 людина, ще 9 449 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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