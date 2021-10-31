Александра Зарицкая похудела на 20 кило и шокировала видом

За время участия в "Танцах со звездами" певица невероятно изменилась.

Участница шоу "Танцы со звездами", солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась, что похудела.

Так, за время участия в проекте знаменитость сбросила 20 кило. Об этом она сообщила в эфире шоу. Исполнительница поделилась, что ей очень нравится новая форма и добавила, что те килограммы ей очень мешали.

На паркете звезда и ее партнер Юрий Мешков показали чувственный вальс. Саша предстала перед зрителями и судьями в бежевом платье, которое подчеркнуло ее талию.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/tanci1plus1

Фанаты также заметили изменения в фигуре кумира. В комментариях на странице шоу в Instagram ошеломленные пользователи пишут ей комплименты.

Какая красивая! А как похудела!

Сашу не узнать, как похудела, красавица! Она всегда была мне суперовой, но так вообще!

Ее не узнать! Красотка

Похудела очень хорошо! Молодец

Как же она похудела! Красоточка! Просто красоточка

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку