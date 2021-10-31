Александра Зарицкая похудела на 20 кило и шокировала видом

За время участия в "Танцах со звездами" певица невероятно изменилась.
Участница шоу "Танцы со звездами", солистка группы KAZKA Александра Зарицкая поделилась, что похудела.
Так, за время участия в проекте знаменитость сбросила 20 кило. Об этом она сообщила в эфире шоу. Исполнительница поделилась, что ей очень нравится новая форма и добавила, что те килограммы ей очень мешали.
На паркете звезда и ее партнер Юрий Мешков показали чувственный вальс. Саша предстала перед зрителями и судьями в бежевом платье, которое подчеркнуло ее талию.
Фанаты также заметили изменения в фигуре кумира. В комментариях на странице шоу в Instagram ошеломленные пользователи пишут ей комплименты.
- Какая красивая! А как похудела!
- Сашу не узнать, как похудела, красавица! Она всегда была мне суперовой, но так вообще!
- Ее не узнать! Красотка
- Похудела очень хорошо! Молодец
- Как же она похудела! Красоточка! Просто красоточка
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