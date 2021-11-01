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Jerry Heil в бикини озадачила худобой: "Трусы слетают"

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Jerry Heil в бикини озадачила худобой: "Трусы слетают"

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/

Фаны переживают за здоровье кумира.

Певица Jerry Heil в последнее время сильно похудела.

Исполнительница недавно отдохнула в Египте и наделала новый контент для своего Instagram. В фотоблоге знаменитость разместила пляжные фото, на которых позировала в желтом бикини. Яна Шемаева (имя Jerry Heil – Ред.) посветила фигурой из разных ракурсов.

Jerry Heil / © https://www.instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil / © https://www.instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/

В сообщении звезда поделилась некоторыми впечатлениями об отдыхе.

"1) Шарм Эль Шейх веганский ревизор рекомендует; первые три дня мы думали, что "Ван доллар кантри" — это устаревший стереотип. Но потом мы попали в Каир. 2) Пирамиды в Каире, как ни прискорбно, стали неблагополучно выглядящим рынком с сильным флером верблюжьих какашек; 3) Я уже в Киеве! А поскольку уровень обеспечения вайфаем в египетских гостиницах (его отсутствие, точнее) тоже не миф, то атака фотками начинается NOW", – написала она.

Jerry Heil / © https://www.instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil / © https://www.instagram.com/thejerryheil/
Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/

Со своей стороны, фанаты принялись комментировать фигуру кумира в комментариях. Пользователей не на шутку озадачил вид певицы.

  • Уж так похудела, что даже плавки свисают.
  • Худоба нездоровая, хочется накормить мясом
  • Ох, Яна, немного надо поесть
  • Боже, трусы слетают уже, ты чего?

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