Jerry Heil в бикини озадачила худобой: "Трусы слетают"

Фаны переживают за здоровье кумира.

Певица Jerry Heil в последнее время сильно похудела.

Исполнительница недавно отдохнула в Египте и наделала новый контент для своего Instagram. В фотоблоге знаменитость разместила пляжные фото, на которых позировала в желтом бикини. Яна Шемаева (имя Jerry Heil – Ред.) посветила фигурой из разных ракурсов.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/

В сообщении звезда поделилась некоторыми впечатлениями об отдыхе.

"1) Шарм Эль Шейх веганский ревизор рекомендует; первые три дня мы думали, что "Ван доллар кантри" — это устаревший стереотип. Но потом мы попали в Каир. 2) Пирамиды в Каире, как ни прискорбно, стали неблагополучно выглядящим рынком с сильным флером верблюжьих какашек; 3) Я уже в Киеве! А поскольку уровень обеспечения вайфаем в египетских гостиницах (его отсутствие, точнее) тоже не миф, то атака фотками начинается NOW", – написала она.

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/

Jerry Heil / https://www.instagram.com/thejerryheil/

Со своей стороны, фанаты принялись комментировать фигуру кумира в комментариях. Пользователей не на шутку озадачил вид певицы.

Уж так похудела, что даже плавки свисают.

Худоба нездоровая, хочется накормить мясом

Ох, Яна, немного надо поесть

Боже, трусы слетают уже, ты чего?

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку