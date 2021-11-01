Маск готовий продати акції компанії Tesla: що сталося

Ілон Маск очолює рейтинг найбагатших людей планети.

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск готовий продати акції своєї компанії Tesla, якщо це допоможе впоратися з проблемою голоду у світі.

Про це він написав у Twitter у відповідь на слова голови Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Біслі.

Раніше Біслі привітав Маска з тим, що той обійшов у списку найбагатших людей планети засновника компанії Amazon Джефа Безоса.

42 мільйони людей є на родині в цей рік. An unprecedented global crisis spiked by Covid. Starvation, destabilization of nations & mass migration if we do not respond. @elonmusk, you made $6 billion just yesterday—the exact $ we need to avert catastrophe! Please help! — David Beasley (@WFPChief) October 19, 2021

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"Щоб відсвяткувати цю подію, я пропоную вам шанс, який видається лише раз у житті: допоможіть нам врятувати 42 млн людей від голоду всього за $6,6 млрд", — звернувся голова ВПП ООН до підприємця. Мовляв, це рівно стільки, скільки нам потрібно для запобігання катастрофі.

Маск відреагував на заклик. "Якщо ВПП пояснить під цією публікацією в Twitter, як саме $6 млрд допоможуть впоратися зі світовим голодом, я зараз продам акції Tesla і зроблю це", — заявив він. При цьому він наголосив, що звітність має вестись у відкритих джерелах, "щоб люди бачили, яким саме чином розподіляються кошти".

Якщо WFP може бути повідомлено на цій Twitter thread exactly як $6B буде розв'язати світ хлопчика, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

За оцінками журналу Forbes, Ілон Маск очолює рейтинг найбагатших людей планети, його статки становлять понад $292,6 млрд. Агентство Bloomberg своєю чергою озвучила сумарну вартість активів Маска більш ніж $311 млрд.

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