1 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Если в этот день шел снег и было холодно, то и весну следовало ожидать поздней и холодной; если случалась оттепель – следующая весна обещала быть теплой.

Какой сегодня день

В понедельник, 1 ноября, в мире отмечают Международный день вегана, День гадания на кофейной гуще и День рождения Европейского союза.

Associated Press

В Алжире в этот день празднуют День Алжирской Революции, в Антигуа и Барбуде – День Независимости, в Мексике - День мертвых.

Памятные даты 1 ноября

1512 — впервые открыта для посетителей роспись Сикстинской капеллы, выполненная Микеланджело.

1755 — столица Королевства Португалия Лиссабон полностью разрушена землетрясением. Погибли около 32 тысяч человек, более 100 тысяч ранены.

1800 — Джон Адамс стал первым президентом США, въехавшим в Белый дом.

1894 – в Париже французский микробиолог Эмиль Ру объявил о создании антидифтерийной сыворотки.

1922 – прекращено существование Османской империи, провозглашение образования Турецкой республики.

1927 — создан футбольный клуб "Динамо" (Киев).

1945 — Специальная комиссия союзников объявила, что Гитлер мертв.

1991 — Чечня провозгласила свою независимость.

Церковный праздник сегодня 1 ноября

1 ноября православная церковь чтит перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского — святого, почитаемого как покровителя болгарского народа. Иоанн родился в конце 9 века в семье благочестивых крестьян в деревне Скрин. Мальчик рано потерял родителей и в детстве стал работать пастухом. Однажды хозяин стада избил Иоанна за то, что тот потерял корову с теленком. Мальчик обратился с молитвой к Богу, и в ответ появилось чудо: пастух нашел пропажу, а затем перенес теленка через реку, идя по воде, как по суше. Хозяин же, увидев это, щедро наградил юношу.

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Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя оставлять на ночь сушить вещи на улице.

Если вы услышите в этот день шаги за своей спиной – не оборачивайтесь.

Нельзя в этот день отказывать в подаянии, иначе можно жить весь год в нищете.

Приметы на 1 ноября

На Руси в Иванов день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. "Кто в ноябре не мерзнет, ​​тому и в крещенскую стужу не замерзнуть", — говорили в народе. Наблюдали также погоду: если шел снег и было холодно, то и весну следовало ожидать позднюю и холодную; если случалась оттепель – следующая весна обещала быть теплой.

Unsplash

Ночью выпал снег в небольшом количестве, но само небо звездное – примета, что скоро ударят мощные морозы.

Перелетные птицы 1 ноября высоко улетают – зима будет снежной, и наоборот.

Грязь на улице – снегопад будет только через 28 дней, сырая погода, но первый снег выпал и не тает – весной много подснежников будет.

Хорошо подмерзла земля перед снегопадом – жди урожайного года.

Холодно, идет снег – весна будет пасмурной и холодной.

Сорока скачет возле дома – по приметам, жди новостей.

Именины 1 ноября

День ангела (именины) сегодня, 1 ноября, отмечают: Дмитрий, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

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