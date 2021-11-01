Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит ничем хвастаться

День негативной энергетики, чреватый как кратковременными ссорами, так и серьезными, продолжительными конфликтами. Поводом для них может стать тяга к преувеличению своих способностей, страсть к слухам, сплетням и высокомерию, а также завышенное самомнение – все это может раздражать окружающих людей. Самым главным из всех вышеназванных недостатков станет хвастовство, от которого лучше отказаться.

Сегодня, 1 ноября, хвастаться не стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них восхваление своих – порой мнимых – достоинств особенно нежелательно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны часто преувеличивают свои достоинства, а в силу свойственного им пылкого темперамента, как правило, делают это с чрезмерной активностью и пафосом, что не может не злить (а иногда и откровенно бесить) тех, кто находится рядом. Особенно это касается друзей, которые постоянно сравнивают себя с представителями знака, причем чаще всего – не в свою пользу. Такое положение дел – по понятным причинам – негативным образом скажется на отношениях, а этого допускать нежелательно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам для хвастовства совершенно необязательно что-то говорить: они одним своим видом могут дать понять тем, кто находится рядом, насколько они выше и значительнее их. Причем делают они это не нарочно, как думают окружающие их люди, а, так сказать, по умолчанию: они действительно уверены, что лучше – красивее, умнее и способнее – других. Такое хвастовство особенно раздражает друзей и знакомых представителей знака, поэтому они могут отреагировать, как говорится, симметрично – не самым приятным образом.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги часто хвастаются тем, чего пока еще нет на самом деле: как правило, такие их достижения существуют только в перспективе, но они уже активно похваляются ими перед окружающими, часто вызывая тем самым их ярко выраженное недовольство. К тому же после нескольких таких историй родные и друзья, убедившись, что представители знака, мягко говоря, преувеличивают свои достижения, перестают верить в их слова. Они – вот как сегодня – пропускают их мимо ушей даже тогда, когда достижение действительно имеет место быть.

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