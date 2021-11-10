Астрологический прогноз на 10 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: можно – и нужно – подчинять свою жизнь другим людям: добиваться справедливости, работать на благо окружающих, заниматься волонтерством – результат принесет пользу всем.
Символ дня: роза ветров, флюгер.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Число дня: 7.
Цвет дня: фиолетовый и сиреневый.
Камни дня: сапфир, коралл, бирюза, гелиотроп.
За какую часть тела отвечает: легкие.
Болезни дня: особо уязвимой становится дыхательная система.
Афоризм дня: "Словом можно убить, словом можно спасти".
Геометрическая фигура дня: круг.
Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, окажется долговременным – возможно, на всю жизнь – и очень счастливым.
Мистика дня: необходимо делать обереги и талисманы на привлечение удачи в профессиональных и финансовых делах.
Табу дня: ни в коем случае нельзя никого обманывать – ложь может разрушить жизнь.
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