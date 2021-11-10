Астрологический прогноз на 10 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Поступки дня: можно – и нужно – подчинять свою жизнь другим людям: добиваться справедливости, работать на благо окружающих, заниматься волонтерством – результат принесет пользу всем.

Символ дня: роза ветров, флюгер.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 7.

Цвет дня: фиолетовый и сиреневый.

Камни дня: сапфир, коралл, бирюза, гелиотроп.

За какую часть тела отвечает: легкие.

Болезни дня: особо уязвимой становится дыхательная система.

Афоризм дня: "Словом можно убить, словом можно спасти".

Геометрическая фигура дня: круг.

Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, окажется долговременным – возможно, на всю жизнь – и очень счастливым.

Мистика дня: необходимо делать обереги и талисманы на привлечение удачи в профессиональных и финансовых делах.

Табу дня: ни в коем случае нельзя никого обманывать – ложь может разрушить жизнь.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку