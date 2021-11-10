Астрологічний прогноз на 10 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Вчинки дня: можна – і потрібно – підкоряти своє життя іншим людям: домагатися справедливості, працювати на благо оточення, займатися волонтерством – результат принесе користь усім.

Символ дня: тоза вітрів, флюгер.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій.

Число дня: 7.

Колір дня: фіолетовий та бузковий.

Камені дня: сапфір, корал, бірюза, геліотроп.

За якусь частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: особливо вразливою стає дихальна система.

Афоризм дня: "Словом можна вбити, словом можна врятувати".

Геометричні фігури дня: коло.

Шлюб та стосунки дня: шлюб, укладений цього дня, виявиться довготривалим – можливо, на все життя – і дуже щасливим.

Містика дня: необхідно робити обереги та талісмани на залучення талану у професійних та фінансових справах.

Табу дня: у жодному разі не можна нікого обдурювати – брехня може зруйнувати життя.

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