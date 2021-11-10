Три знака Зодиака, которые сегодня готовы будут свернуть горы

День мощной энергетики, которая продолжает опускаться на Землю, наполняя людей невиданной доселе силой. Под ее влиянием каждому будет казаться, что ему море по колено, поэтому он – особенно в профессиональном плане – способен свернуть горы. Разумеется, это не совсем так, тем не менее, овладевающие человеком силы таковы, что он действительно может совершить то, что раньше было ему не по плечу.

Сегодня, 10 ноября, свернуть горы – разумеется, в переносном смысле слова – готовы будут представители всех знаков Зодиака, но три из них проявят особенную активность.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – один из самых активных знаков Зодиака: их символ – молодой огонь, яркий и сильный. Они и в любой другой день готовы штурмовать любые вершины и, более того, преуспевают в этом вопросе, сегодня же звезды создадут все условия для их трудовых подвигов. За что бы они ни взялись, им удастся совершить по-настоящему невозможное. Сегодня на энтузиазм, присущий представителям знака, может наложиться мощная космическая энергия, которая сделает их непобедимыми.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы также обладают не менее сильной энергетикой, поэтому и для них не существует вершин, которые они не могли бы взять, особенно если хорошо разбегутся. Сегодня, когда к их личному потенциалу прибавится мощь космической энергии, они способны будут смести все препятствия, которые в недобрый для них час, вырастут на пути у представителей знака. Впрочем, коснется это только решения профессиональных и бытовых вопросов – в любви сила – особенно физическая – им не помощница.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы – несмотря на то, что он использует силу не огня, как два предыдущих знака, а воды – в силе им совсем не уступают. Они тоже готовы сметать любые препятствия, не взирая на их качество – высоту и мощь – и количество. Сегодня их "горами", которые они свернут легко и быстро, станут как профессиональные, так и личные задачи. Главное, вовремя остановиться, не замахиваясь на те цели, без которых они на данном жизненном этапе вполне могут обойтись – зачем тратить время и силы впустую.

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