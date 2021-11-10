Бриллиантовые браслеты Марии-Антуанетты ушли с молотка за $8 млн

Эта сумма вдвое превысила предыдущие прогнозы.

Два бриллиантовых браслета, которые когда-то принадлежали королеве Франции Марии-Антуанетте, продали на аукционе в Швейцарии за более чем восемь миллионов долларов.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что анонимный участник торгов по телефону приобрел украшения за сумму, которая вдвое превысила предыдущие прогнозы.

"Эти браслеты совершили путешествие во времени, чтобы рассказать о важнейшей эпохе французской истории с ее гламуром, славой и драматизмом", — отметил глава европейского аукционного дома Christie's Франсуа Куриэль.

Как сообщалось, эти украшения 21-летняя королева приобрела у ювелира Шарля Огюста Бемера в 1776 году за огромную для того времени сумму — 250 тысяч ливров.

Браслеты были одним из любимых украшений Марии-Антуанетты и на многих портретах она изображена именно в них.

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Во время беспорядков в 1789 году королеве пришлось послать сундук с драгоценностями на хранение в Брюссель — графу Мерси д'Аржанто.

Несколько лет граф хранил сундук, ни разу не открыв, однако Марии-Антуанетте не суждено было снова одеть свои украшения: 16 октября 1793 года его казнили на гильотине, а браслеты передали единственной уцелевшей дочери королевы Марии Терезе Французской.

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