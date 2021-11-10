Діамантові браслети Марії-Антуанетти пішли з молотка за $8 млн

Ця сума вдвічі перевищила попередні прогнози.

Два діамантові браслети, які колись належали королеві Франції Марії-Антуанетті, продали на аукціоні у Швейцарії за понад вісім мільйонів доларів.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що анонімний учасник торгів телефоном придбав прикраси за суму, яка вдвічі перевищила попередні прогнози.

"Ці браслети здійснили мандрівку в часі, щоб розповісти про найважливішу епоху французької історії з її гламуром, славою та драматизмом", - зауважив очільник європейського аукціонного будинку Christie's Франсуа Куріель.

Як повідомлялося, ці прикраси 21-річна королева придбала у ювеліра Шарля Огюста Бемера у 1776 році за величезну на той час суму - 250 тисяч ліврів.

Браслети були одними з улюблених прикрас Марії-Антуанетти і на багатьох портретах вона зображена саме в них.

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Під час заворушень у 1789 році королеві довелося надіслати скриню з коштовностями на зберігання до Брюсселя - графу Мерсі д'Аржанто.

Кілька років граф зберігав скриню, жодного разу не відкривши, однак Марії-Антуанетті не судилося знову одягти свої прикраси: 16 жовтня 1793 року її стратили на гільйотині, а браслети передали єдиній вцілілій доньці королеви Марії Терезі Французькій.

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