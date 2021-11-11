11 ноября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Чтобы семья была крепкой и дружеской, 11 ноября все ее члены должны собраться вместе.
Какой сегодня день
В четверг, 11 ноября, в мире отмечают Международный день энергосбережения и Всемирный день шопинга.
В Анголе в этот день празднуют День независимости, в Латвии – День Лачплесиса, на Мальдивах – День Республики, в Польше – День независимости, в Бельгии, Франции, Новой Зеландии – День перемирия, в Великобритании, Канаде, Австралии – День памяти погибших в Первой мировой войне, в США — День ветеранов.
Памятные даты 11 ноября
- 1830 — провозглашено государство Бельгия.
- 1859 — в свет вышла поэма Тараса Шевченко "Мария".
- 1872 — в Одессе основан Бессарабско-Таврический банк.
- 1889 — Вашингтон стал 42-м штатом США.
- 1909 – началось строительство главной базы ВМС США на Перл-Гарборе.
- 1925 – вышла первая пластинка Луи Армстронга.
- 1930 — запатентованный газовый холодильник, изобретение Альберта Эйнштейна и Лео Силарда.
- 1940 — в США выпущены первые автомобили "Джип".
- 1972 — США закрыли свою последнюю военную базу в Республике Вьетнам.
- 1973 — Израиль и Египет подписали договор, завершивший войну между ними.
- 1987 — картина Ван Гога "Ирисы" продана за рекордную сумму — $53,6 млн.
Церковный праздник сегодня 11 ноября
11 ноября православная церковь чтит память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римлянки. Вслед за покровительницей ткачества и прядения Параскевой Пятницей, связанной в первую очередь с растительным волокном (коноплей и льном), 11 ноября отмечается Анастасия Овечница и Авраамий Овчар.
Святая Анастасия жила в 3 веке в Риме. Она родилась в знатной семье, но рано осиротела и воспитывалась в женской христианской общине под наставничеством старой Софии. В 20 лет перед градоначальником Провом она открыто исповедовала веру во Христа и отвергла требование поклониться языческим богам. Пров выставил девушку обнаженной перед народом, в ответ Анастасия начала обличать градоначальника в грехах. За это он приказал подвергнуть ее пыткам и казнить.
Преподобный Аврамий Ростовский жил в 11 веке на Руси. По преданию, он поставил себе хижину на озере Неро, где племена весь и мера поклонялись каменному идолу бога Велеса. Однажды преподобному явился апостол Иоанн Богослов, давший ему жезл, увенчанный крестом. Жезлом Аврамий сокрушил идола и соорудил на этом месте храм во имя Иоанна Богослова. Впоследствии святой обратил в веру многих язычников.
Что нельзя делать в этот день
- Этот день не следует проводить в компании малознакомых людей. Возможны ссоры на ровном месте.
- Ребенка одного оставлять нельзя, иначе случится с ним неприятность.
Приметы на 11 ноября
Святую Анастасию на Руси считали покровительницей овец, а святого Аврамия – покровителем овцеводов, которые в этот день совершали свой праздник.
Пастухов на Аврамия угощали всей деревней. Женщины приносили им гостинцы – пироги из свежей муки. Говорили, что благодаря такому подарку овцы будут здоровы и сохранны. Сами же овцеводы летом, пасучи овец, ставили на деревьях икону святой Анастасии: говорили, что она сама может уберечь домашних животных от волков.
В это время стригли овец. Овечью шерсть пряли, а из нитей вязали теплые носки и варежки или ткали теплые ткани для зимней одежды.
- Прежде чем приступить к стрижке овец, нужно взять лоскуток шерсти и уложить его в ножницы, чтобы задобрить злых духов.
- Если волки рыскают по полям, то будет беда. Возможен неурожай, голод или война.
- Чтобы семья была крепкой и дружеской, 11 ноября все ее члены должны собраться вместе.
- Небо имеет чистый ярко-голубой цвет – будет хорошая погода
- Если вокруг луны образуется красный круг — следует ожидать мокрый снег с ветром.
- Если листья с деревьев нечисто опадут – будет суровая зима.
- Калина уже созрела, а листья на ней еще зеленые — теплая осень.
Именины 11 ноября
День ангела (именины) сегодня, 11 ноября, празднуют: Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Михаил, Леонид, Мария, Николай, Павел, Филипп.
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