Курс доллара и евро на 22 февраля

Курс доллара и евро на 22 февраля

Стоимость доллара – 28,5 грн, евро – 32,3 грн.

Во вторник, 22 февраля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 22 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,48 грн (плюс 14 коп.).

Евро – 32,28 грн (плюс 9 коп.).

Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:

Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 21 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,30/28,65 грн.

Евро – 32,05/32,50 грн.

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