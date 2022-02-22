Курс доллара и евро на 23 февраля: валюта резко подорожала

Курс доллара и евро на 23 февраля: валюта резко подорожала

Стоимость доллара – 29 грн, евро – 32,9 грн.

В среду, 23 февраля, доллар и евро существенно подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 23 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,98 грн (плюс 50 коп.).

Евро – 32,90 грн (плюс 62 коп.).

Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:

Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).

Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 22 февраля 2022 года:

Доллар США – 28,55/29,05 грн.

Евро – 32,20/32,90 грн.

Обесценивание гривні происходит на фоне усиления российской агрессии и признания президентом РФ Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

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