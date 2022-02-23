Курс доллара и евро на 24 февраля: валюта продолжает подорожать

Стоимость доллара – 29,3 грн, евро – 33,2 грн.
В четверг, 24 февраля, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 24 февраля 2022 года:
- Доллар США – 29,25 грн (плюс 27 коп.).
- Евро – 33,17 грн (плюс 27 коп.).
В последний раз доллар в курсах НБУ так дорого стоил в конце февраля 2015-го, когда гривна установила антирекорд.
Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:
- Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
- Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).
Курсы валют в банках и обменниках 23 февраля 2022 года:
- Доллар США – 28,95/29,45 грн.
- Евро – 32,80/33,40 грн.
Обесценение гривны происходит на фоне усиления российской агрессии и признания президентом РФ Путиным "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.
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