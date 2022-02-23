Призыв резервистов: призовут также пограничников и нацгвардейцев

Резервистов будут призывать на срок не более 365 дней.

Из-за увеличения военной угрозы со стороны России на сегодняшний день происходит призыв 36 тысяч резервистов, а также – 5 тысяч пограничников и 5 тысяч полицейских.

Об этом заявил военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов на брифинге в среду, 23 февраля.

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"В Вооруженные силы поступят резервисты в количестве до 36 тысяч человек, кроме того, Национальную гвардию и Госпогранслужбу пополнят по 5 тысяч резервистов", — сказал Максимов.

Он добавил, что в настоящее время резервисты оперативного резерва проходят медицинские комиссии. Впоследствии их отправят в определенные воинские части. Военный комиссар также уточнил, что будут призываться резервисты на срок, не превышающий 365 дней.

Напомним, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в "особый период". Он объяснил это решение необходимостью оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования.

С сегодняшнего дня начат призыв резервистов | Новости Украины

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