Призыв резервистов: призовут также пограничников и нацгвардейцев

Резервистов будут призывать на срок не более 365 дней.
Из-за увеличения военной угрозы со стороны России на сегодняшний день происходит призыв 36 тысяч резервистов, а также – 5 тысяч пограничников и 5 тысяч полицейских.
Об этом заявил военный комиссар Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов на брифинге в среду, 23 февраля.
"В Вооруженные силы поступят резервисты в количестве до 36 тысяч человек, кроме того, Национальную гвардию и Госпогранслужбу пополнят по 5 тысяч резервистов", — сказал Максимов.
Он добавил, что в настоящее время резервисты оперативного резерва проходят медицинские комиссии. Впоследствии их отправят в определенные воинские части. Военный комиссар также уточнил, что будут призываться резервисты на срок, не превышающий 365 дней.
Напомним, 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в "особый период". Он объяснил это решение необходимостью оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования.
Читайте также: