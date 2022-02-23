Призов резервістів: призвуть також прикордонників і нацгвардійців

Резервістів призиватимуть на термін не більше ніж 365 днів.

Через збільшення військової загрози з боку Росії на сьогодні відбувається призов 36 тисяч резервістів, а також – 5 тисяч прикордонників і 5 тисяч поліцейських.

Про це заявив військовий комісар Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимів на брифінгу в середу, 23 лютого.

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"До Збройних сил надійдуть резервісти у кількості до 36 тисяч осіб, крім того, Національну гвардію та Держприкордонслужбу поповнять по 5 тисяч резервістів", – сказав Максимів.

Він додав, що наразі резервісти оперативного резерву проходять медичні комісії. Згодом їх відправлять до визначених військових частин. Військовий комісар також уточнив, що призиватимуться резервісти на термін, який не перевищуватиме 365 днів.

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в "особливий період". Він пояснив це рішення необхідністю оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування.

Від сьогодні розпочато призов резервістів | Новини України

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