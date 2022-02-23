Вторгнення Росії в Україну: в ОРДЛО почали мобілізувати жінок

Вторгнення Росії в Україну: в ОРДЛО почали мобілізувати жінок

Насамперед мобілізують жінок, які працюють у "правоохоронних" органах НВФ, навіть цивільних службовців.

В самопроголошених "ЛНР" та "ДНР " почали мобілізувати жінок, які працюють у структурах "прокуратури" та "народної міліції", а також цивільних службовиць НВФ.

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Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки" у фейсбуці.

"Насамперед мобілізують жінок, які працюють у "правоохоронних" органах НВФ, навіть цивільних службовців. Мобілізації також підлягають цивільні службовці місцевих окупаційних "адміністрацій" – головні спеціалісти тощо", - повідомив Лисянський.

Мобілізація, за його словами, також торкнулася жінок-конвоїрів у місцях позбавлення волі ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Донбасу примусово мобілізують чоловіків і відвозять на полігони.

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