Вторгнення Росії в Україну: в ОРДЛО почали мобілізувати жінок

Насамперед мобілізують жінок, які працюють у "правоохоронних" органах НВФ, навіть цивільних службовців.
В самопроголошених "ЛНР" та "ДНР " почали мобілізувати жінок, які працюють у структурах "прокуратури" та "народної міліції", а також цивільних службовиць НВФ.
Про це повідомив правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки" у фейсбуці.
"Насамперед мобілізують жінок, які працюють у "правоохоронних" органах НВФ, навіть цивільних службовців. Мобілізації також підлягають цивільні службовці місцевих окупаційних "адміністрацій" – головні спеціалісти тощо", - повідомив Лисянський.
Мобілізація, за його словами, також торкнулася жінок-конвоїрів у місцях позбавлення волі ОРДЛО.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на окупованих територіях Донбасу примусово мобілізують чоловіків і відвозять на полігони.
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