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Надзвичайний стан в Україні: що заборонено і дозволено

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Надзвичайний стан в Україні: що заборонено і дозволено

Державна прикордонна служба України

Термін дії режиму НС, за чинним законодавством, - це 30 днів, однак президент своїм указом його може подовжити.

РНБО 23 лютого підтримала введення надзвичайного стану в України. Винятком є лише Луганська та Донецька області. Тепер це рішення має ухвалити Верховна Рада. Але, якщо Росія почне повномасштабний наступ, в Україні або в окремих регіонах можуть запровадити і воєнний стан, про що неодноразово говорила влада. Наразі це не розглядається.

ТСН.ua зібрав, які заходи передбачає надзвичайний стан.

Згідно із законодавством України, надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

Ключова відмінність надзвичайної ситуації, яка запроваджена в Україні через коронавірус, від надзвичайного стану - режим надзвичайної ситуації жодним чином не обмежує конституційні права і свободи людей. Натомість надзвичайний стан - це особливий правовий режим, за якого ці права можуть тимчасово обмежуватися - як-от свобода пересування, свобода зібрань тощо.

Які заходи передбачає надзвичайний стан:

  • встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан
  • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд
  • заборона проведення масових заходів
  • заборона страйків
  • примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб

Окрім того, в окремих ситуаціях влада може вдатися до додаткових заходів. Серед яких:

  • тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання
  • встановлення "квартирної повинності" для розміщення евакуйованих
  • запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності
  • зміна режиму роботи підприємств, переорієнтація їх на виробництво необхідної продукції.

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