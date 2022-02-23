Надзвичайний стан в Україні: що заборонено і дозволено

Термін дії режиму НС, за чинним законодавством, - це 30 днів, однак президент своїм указом його може подовжити.

РНБО 23 лютого підтримала введення надзвичайного стану в України. Винятком є лише Луганська та Донецька області. Тепер це рішення має ухвалити Верховна Рада. Але, якщо Росія почне повномасштабний наступ, в Україні або в окремих регіонах можуть запровадити і воєнний стан, про що неодноразово говорила влада. Наразі це не розглядається.

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ТСН.ua зібрав, які заходи передбачає надзвичайний стан.

Згідно із законодавством України, надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

Ключова відмінність надзвичайної ситуації, яка запроваджена в Україні через коронавірус, від надзвичайного стану - режим надзвичайної ситуації жодним чином не обмежує конституційні права і свободи людей. Натомість надзвичайний стан - це особливий правовий режим, за якого ці права можуть тимчасово обмежуватися - як-от свобода пересування, свобода зібрань тощо.

Які заходи передбачає надзвичайний стан:

встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан

обмеження руху транспортних засобів та їх огляд

заборона проведення масових заходів

заборона страйків

примусове відчуження або вилучення майна у юридичних та фізичних осіб

Окрім того, в окремих ситуаціях влада може вдатися до додаткових заходів. Серед яких:

тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання

встановлення "квартирної повинності" для розміщення евакуйованих

запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності

зміна режиму роботи підприємств, переорієнтація їх на виробництво необхідної продукції.