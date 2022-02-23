В Україні стартував призов резервістів: кого викличуть до військкоматів і куди відправлять служити

В Україні стартував призов резервістів: кого викличуть до військкоматів і куди відправлять служити

Максимальний термін служби 1 рік.

В Україні 23 лютого розпочинається призов резервістів на військову службу в особливий період за наказом президента Володимира Зеленського.

Про це повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.

Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років. Це будуть як офіцери так і рядовий, сержантський склад. Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

У ЗСУ пояснили, якщо, наприклад, під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність.

"Призов розпочнеться від сьогодні (23 лютого). Максимальний термін служби 1 рік", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що за призваними резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна зарплата.

Крім того, у ЗСУ роз'яснили, як мають зараз діяти резервісти:

резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись до своїх військових частин або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК.

якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати документи, які підтверджують це.

за неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Хто такі резервісти оперативного резерву:

це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період,

це військовослужбовці, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві

це військовослужбовці, які відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві,

це військовослужбовці, які набули певної військової облікової спеціальності.

"Відповідно до закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку", дозволяє протягом доби призвати резервістів на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Право оголосити про такий призов має президент України — верховний головнокомандувач ЗСУ", - додали в пресслужбі командування Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні поки нема потреби оголошувати мобілізацію.

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