Цілить молотком собі в лоба: у Німеччині Путін стане "родзинкою" карнавалу (відео)

Цілить молотком собі в лоба: у Німеччині Путін стане "родзинкою" карнавалу (відео)

Відомий у Німеччині лялькар таким чином засудив поведінку президента РФ.

У Німеччині за кілька днів відбудеться карнавальна хода. Там планують пронести карикатурну фігуру Путіна.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

Подобу російського президента з пап'ємаше використають на карнавалі у місті Кельн. Свято проведуть наступного тижня, вісім тисяч глядачів зберуться на стадіоні, аби побачити карнавальну ходу.

Творець ляльок - 83-річний німець Герберт Лабусга каже, що у такий спосіб - засуджує поведінку російського очільника у Європі і створюючи карикатурний образ Путіна, висловлює своє незадоволення його діями.

Скульптура зображує Путіна в майці, трусах і шапці з молотком у руках, який норовить за допомогою цеглини "Україна" відбудувати СССР. З окремого ракурсу, фігура виглядає так, ніби Путін, захопившись таким "будівництвом", ось-ось поцілить собі у лоба.

Путін став героєм карнавалу в Німеччині

Нагадаємо, що третій президент України Віктор Ющенко звернувся до українців через загострення на Донбасі. Він підкреслив, що у цей складний час залишається із родиною в країні.

Читайте також: