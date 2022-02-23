Японія ввела санкції проти Росії та "ЛДНР": деталі

Повідомляється про припинення видачі віз представникам "республік" Донбасу та заморожування їх капіталів.

Японський уряд прийняв рішення запровадити щодо Росії, а також "республік" Донбасу, низку санкцій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда журналістам, пише "Інтерфакс".

Він закликав Москву повернутися до дипломатичних кроків щодо врегулювання ситуації навколо України, зазначивши, що визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР" є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

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У зв'язку з цим, сказав прем'єр, "наша країна ухвалила рішення запровадити санкції", які передбачають, зокрема, припинення видачі віз представникам "республік" Донбасу та заморожування їх капіталів, заборона на експортно-імпортні відносини з цими "республіками", а також на розміщення та операції з новим суверенним боргом російського уряду.

"Надалі ми ухвалимо рішення про деталі цих заходів і негайно проведемо необхідні процедури", — заявив прем'єр, зазначивши, що у разі погіршення ситуації перелік заходів може бути розширений.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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