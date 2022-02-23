Япония ввела санкции против России и "ЛДНР":детали

Сообщается о прекращение выдачи виз представителям "республик" Донбасса и замораживание их капиталов
Японское правительство приняло решение ввести в отношении России, а также "республик" Донбасса, ряд санкций.
Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида журналистам, - пишет "Интерфакс".
Он призвал Москву вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины, отметив, что признание "независимости" "ДНР" и "ЛНР" является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
В связи с этим, сказал премьер, "наша страна приняла решение ввести санкции", которые предусматривают, в частности, прекращение выдачи виз представителям "республик" Донбасса и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с этими "республиками", а также на размещение и операции с новым суверенным долгом российского правительства.
"В дальнейшем мы примем решение о деталях этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры", - заявил премьер, отметив, что в случае ухудшения ситуации перечень мер может быть расширен.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.
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