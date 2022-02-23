Целит молотком себе в лоб: в Германии Путин станет "изюминкой" карнавала (видео)

Целит молотком себе в лоб: в Германии Путин станет "изюминкой" карнавала (видео)

Известный в Германии кукольник таким образом осудил поведение президента РФ.

В Германии через несколько дней состоится карнавальное шествие. Там планируется пронести карикатурную фигуру Путина.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Фигуру российского президента из папьемаше используют на карнавале в городе Кельн. Праздник проведут на следующей неделе, восемь тысяч зрителей соберутся на стадионе, чтобы увидеть карнавальное шествие.

Создатель кукол — 83-летний немец Герберт Лабусга говорит, что таким образом — осуждает поведение русского руководителя в Европе и создавая карикатурный образ Путина, выражает свое недовольство его действиями.

Скульптура изображает Путина в майке, трусах и шапке с молотком в руках, который норовит с помощью кирпича "Украина" построить СССР. С отдельного ракурса, фигура выглядит так, будто Путин, увлекшись таким "строительством", вот-вот треснет себя молотком по лбу.

Путин стал героем карнавала в Германии

Напомним, что третий президент Украины Виктор Ющенко обратился к украинцам из-за обострения на Донбассе. Он подчеркнул, что в это сложное время остается с семьей в стране.

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