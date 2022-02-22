Зеленський оголосив про призов резервістів: кого забиратимуть до армії

Зеленський оголосив про призов резервістів: кого забиратимуть до армії

За словами президента, йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов резервістів в "особливий період".

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні 22 лютого.

Він пояснив це рішення необхідністю оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування.

"Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Наголошую: йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву", — зазначив президент.

Зеленський переконаний, що потрібно "підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сказав, що в Україні поки нема потреби оголошувати мобілізацію.