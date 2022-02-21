Совет ЕС утвердил 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине

Первый транш может поступить уже весной.

Совет ЕС согласовал выделение Украине 1,2 млрд евро – это новая макрофинансовая помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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"Финансовая помощь предназначена для оказания оперативной поддержки в ситуации острого кризиса и для укрепления устойчивости Украины. Нынешняя геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на и без того шаткую экономическую и финансовую стабильность Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что скорейшее согласование новой программы сотрудничества с Украиной обусловлено "постоянными угрозами безопасности, которые уже вызвали значительный отток капитала". Мол, таким образом страна теряет доступ к внешним рынкам капитала.

В заявлении также напомнили, что с 2014 по 2021 год Евросоюз поддерживал Украину пятью последовательными операциями макрофинансовой помощи. Общая сумма кредитов составляет 5 млрд евро.

К слову, ранее глава Минфина Сергей Марченко сообщал: надеется получить первый безусловный транш на 600 млн. евро в конце марта-начале апреля 2022 года. Второй транш на 600 млн евро – после выполнения ряда мер по структурным реформам.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступит к работе в Украине уже в ближайшее время. По результатам просмотра программы Stand-By Украина может получить транш в 700 млн долларов.

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