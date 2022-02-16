1,2 миллиарда евро для Украины: Европарламент одобрил макрофинансовую помощь

Окончательно утвердить оказание помощи еще должен Совет ЕС.

Европапарламент 16 февраля поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

Об этом свидетельствуют результаты голосования на пленарном заседании Европарламента.

В общей сложности участие в голосовании принимали 694 депутата, из которых свои голоса "за" отдали 598, "против" – 55, остальные – воздержались.

Также читайте Украина просит помощь НАТО в случае больших чрезвычайных ситуаций

Далее макрофинансовая помощь должна быть одобрена Советом ЕС. После этого решение опубликуют в Официальном журнале, и тогда оно вступит в силу.

Напомним, 1 февраля Еврокомиссия приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Первый транш в размере 600 млн евро безусловен и будет предоставлен сразу после вступления в силу договоров.

А для получения второго транша в таком же размере Украина должна будет продемонстрировать прогресс в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.

11 февраля это решение было утверждено Советом ЕС на уровне послов.

Читайте также: