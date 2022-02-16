1,2 мільярда євро для України: Європарламент схвалив макрофінансову допомогу

Остаточно затвердити надання допомоги ще має Рада ЄС.
Європапарламент 16 лютого підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні нову макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро.
Про це свідчать результат голосування на пленарному засіданні Європарламенту.
Загалом участь у голосуванні брали 694 депутати, з яких свої голоси "за" віддали 598, "проти" – 55, решта – утрималися.
Далі макрофінансова допомога має бути схвалена Радою ЄС. Опісля рішення опублікують в Офіційному журналі, і тоді воно набуде чинності.
Нагадаємо, 1 лютого Єврокомісія ухвалила рішення про новий пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш у 600 млн євро безумовний, і його нададуть одразу після набуття чинності договорами.
А для отримання другого траншу в такому ж розмірі Україна повинна буде продемонструвати прогрес у реалізації узгоджених сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.
11 лютого це рішення було затверджено Радою ЄС на рівні послів.
Читайте також: