1,2 мільярда євро для України: Європарламент схвалив макрофінансову допомогу

Остаточно затвердити надання допомоги ще має Рада ЄС.

Європапарламент 16 лютого підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні нову макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро.

Про це свідчать результат голосування на пленарному засіданні Європарламенту.

Загалом участь у голосуванні брали 694 депутати, з яких свої голоси "за" віддали 598, "проти" – 55, решта ­– утрималися.

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Далі макрофінансова допомога має бути схвалена Радою ЄС. Опісля рішення опублікують в Офіційному журналі, і тоді воно набуде чинності.

Нагадаємо, 1 лютого Єврокомісія ухвалила рішення про новий пакет макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш у 600 млн євро безумовний, і його нададуть одразу після набуття чинності договорами.

А для отримання другого траншу в такому ж розмірі Україна повинна буде продемонструвати прогрес у реалізації узгоджених сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.

11 лютого це рішення було затверджено Радою ЄС на рівні послів.

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