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Україна просить допомогу НАТО на випадок великих надзвичайних ситуацій

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Україна просить допомогу НАТО на випадок великих надзвичайних ситуацій

УНІАН

Україна просить у НАТО надати позашляховики, засоби розмінування та радіохімічної розвідки.

Україна запросила у НАТО міжнародну допомогу у разі можливих великомасштабних надзвичайних ситуацій "різного характеру", які можуть вразити цивільне населення.

Про це повідомляє пресслужба альянсу.

"Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть вразити її мирне населення. Відповідно до зазначених процедур, Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха та катастрофи (EADRCC) отримав 15 лютого запит міжнародної допомоги з боку України",  — йдеться в повідомленні.

Також Україна просить у НАТО надати позашляховики та іншу спецтехніку, засоби розмінування та радіохімічної розвідки, тепловізори, дизельні електрогенератори, автоцистерни для питного водопостачання, спорядження для пожежників тощо.

Повний список потреб української сторони оприлюднила пресслужба Альянсу.

Нагадаємо, що за місяць Україна отримала 4 млрд доларів та оборонне озброєння від семи країн.

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