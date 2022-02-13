ПСЖ - Реал: де дивитися та ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

ПСЖ - Реал: де дивитися та ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Гранди європейського футболу боротимуться за путівку до чвертьфіналу турніру.

У вівторок, 15 лютого, розпочнеться плейоф Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Відкриють стадію на виліт ПСЖ і мадридський "Реал", яких жереб звів уже в 1/8 фіналу турніру.

Перший поєдинок між французьким та іспанським грандами відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч ПСЖ - Реал

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами матчу.

Прогнози букмекерів на матч ПСЖ - Реал

Фаворитом першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів є французький клуб. На перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 2,04. Нічия - 3,70. Тріумф мадридців оцінюється в 3,70.

На прохід парижан до 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,70, а на "вершкових" - 2,14.

На груповому етапі Ліги чемпіонів "Реал" посів перше місце в групі з "Інтером", "Шерифом" та "Шахтарем". ПСЖ фінішував другим у квартеті з "Манчестер Сіті", "Брюгге" та "Лейпцигом".

Наразі "вершкові" очолюють іспанську Ла Лігу, а парижани впевнено лідирують у Чемпіонаті Франції.

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