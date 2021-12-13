Ліга чемпіонів: став відомий розклад матчів 1/8 фіналу

Поєдинки плейоф розпочнуться 15 лютого.

Офіційний сайт УЄФА опублікував календар усіх матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування першого раунду плейоф головного клубного турніру Європи відбулося 13 грудня.

Цікаво, що цьогоріч довелося двічі проводити жеребкування 1/8 фіналу, оскільки результати першої процедури були анульовані через грубу помилку організаторів.

Повний календар поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перші матчі

15 лютого

"Спортинг" - "Манчестер Сіті"

ПСЖ - "Реал"

16 лютого

"Зальцбург" - "Баварія"

"Інтер" - "Ліверпуль"

22 лютого

"Челсі - "Лілль"

"Вільярреал" - "Ювентус"

23 лютого

"Бенфіка" - "Аякс"

"Атлетіко" - "Манчестер Юнайтед"

Матчі-відповіді

8 березня

"Баварія" - "Зальцбург"

"Ліверпуль" - "Інтер"

9 березня

"Манчестер Сіті" - "Спортинг"

"Реал" - ПСЖ

15 березня

"Аякс" - "Бенфіка"

"Манчестер Юнайтед" - "Атлетико"

16 березня

"Лілль" - "Челсі"

"Ювентус" - "Вільярреал"

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня. Початок всіх поєдинків - о 22:00 за київським часом.