Ліга чемпіонів: став відомий розклад матчів 1/8 фіналу

Поєдинки плейоф розпочнуться 15 лютого.
Офіційний сайт УЄФА опублікував календар усіх матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Жеребкування першого раунду плейоф головного клубного турніру Європи відбулося 13 грудня.
Цікаво, що цьогоріч довелося двічі проводити жеребкування 1/8 фіналу, оскільки результати першої процедури були анульовані через грубу помилку організаторів.
Повний календар поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Перші матчі
15 лютого
"Спортинг" - "Манчестер Сіті"
ПСЖ - "Реал"
16 лютого
"Зальцбург" - "Баварія"
"Інтер" - "Ліверпуль"
22 лютого
"Челсі - "Лілль"
"Вільярреал" - "Ювентус"
23 лютого
"Бенфіка" - "Аякс"
"Атлетіко" - "Манчестер Юнайтед"
Матчі-відповіді
8 березня
"Баварія" - "Зальцбург"
"Ліверпуль" - "Інтер"
9 березня
"Манчестер Сіті" - "Спортинг"
"Реал" - ПСЖ
15 березня
"Аякс" - "Бенфіка"
"Манчестер Юнайтед" - "Атлетико"
16 березня
"Лілль" - "Челсі"
"Ювентус" - "Вільярреал"
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня. Початок всіх поєдинків - о 22:00 за київським часом.
- Жеребкування 1/4, 1/2 та фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 18 березня. Перші чвертьфінальні матчі будуть зіграні 5/6 квітня, поєдинки у відповідь - 12/13 квітня.
- Фінал - 28 травня 2022 року (Санкт-Петербург, Росія).