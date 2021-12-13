Мессі проти Роналду, "Атлетіко" - "Баварія": результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Стали відомі всі пари наступного етапу турніру.

У понеділок, 13 грудня, у швейцарському Ньоні відбулася процедура жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Вже у першому раунді плейоф уболівальники побачать по-справжньому топові битви. ПСЖ Ліонеля Мессі зіграє з "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду.

Своєю чергою, "Баварія" поміряється силами з "Атлетіко", а "Бенфіка" українця Романа Яремчука спробує вибити з турніру мадридський "Реал".

До вашої уваги всі пари 1/8 Ліги чемпіонів:

"Бенфіка" (Португалія) - "Реал" (Іспанія)

"Вільярреал" (Іспанія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Атлетіко" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)

"Зальцбург" (Австрія) - "Ліверпуль" (Англія)

"Інтер" (Італія) - "Аякс" (Нідерланди)

"Спортинг" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)

"Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція)

ПСЖ (Франція) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

Згідно з правилами жеребкування, команди з однієї країни, а також ті, хто виступав в одній групі, не можуть зіграти один з одним у 1/8 фіналу.

"Сіяні" команди проведуть перший матч на виїзді, поєдинок у відповідь - на своєму полі.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

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