Вперше в історії три клуби виграли усі матчі в групі Ліги чемпіонів

Вперше в історії три клуби виграли усі матчі в групі Ліги чемпіонів

"Баварія", "Ліверпуль" та "Аякс" набрали по 18 очків в рамках групового етапу.

7 - 8 грудня відбулися матчі заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів. Вперше в історії турніру одразу три клуби виграли всі свої матчі у групі в рамках одного сезону.

У поточному розіграші Ліги чемпіонів усі шість поєдинків на груповій стадії виграли "Баварія", "Аякс" та "Ліверпуль". Команди набрали максимальну кількість можливих очок – по 18.

Раніше всі матчі на груповій стадії вигравали тільки "Мілан" у сезоні-1992/1993, ПСЖ (сезон 1994/1995), "Спартак" (1995/1996), "Барселона" (2002/2003), "Реал" (2011/2012 та 2014/2014), а також "Баварія" у сезоні 2019/2020.

"Баварія" виграла групу, в якій також були представлені "Барселона", "Бенфіка" та "Динамо". Друге місце посіла лісабонська команда, а "Барселона" не змогла вийти у плейоф вперше з сезону 2000/2001. "Біло-сині" з одним очком замкнули квартет та залишилися без єврокубкової весни.

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