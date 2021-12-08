Фанати "Порту" напали на іспанських коментаторів під час матчу Ліги чемпіонів

Фанати "Порту" напали на іспанських коментаторів під час матчу Ліги чемпіонів

Уболівальники увірвалися до коментаторської на стадіоні "Драгау".

В рамках заключного тура групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22 "Порту" на своєму полі приймав "Атлетіко" та зазнав поразки - 1:3.

Наприкінці цього поєдинку стався неприємний інцидент. Коли гравці мадридського клубу забили третій гол, фанати "Порту" увірвалися до коментаторської кабіни на стадіоні "Драгау" і напали на іспанських коментаторів Movistar Хосе Санчеса, Альваро Беніто та Густаво Лопеса.

В ефір потрапили слова коментаторів, які намагалися заспокоїти фанатів та викликати охорону, повідомляє Marca.

"На нас нападають чотири людини, чотири засмучені та обурені людини", - говорив під час нападу Санчес

Після того, що сталося, кожен з коментаторів заявив, що ніколи раніше у своїй роботі не стикався з подібним.

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