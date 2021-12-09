Впервые в истории три клуба выиграли все матчи в группе Лиги чемпионов

Впервые в истории три клуба выиграли все матчи в группе Лиги чемпионов

"Бавария", "Ливерпуль" и "Аякс" набрали по 18 очков в рамках группового этапа.

7 – 8 декабря состоялись матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Впервые в истории турнира сразу три клуба выиграли все свои матчи в группе в рамках одного сезона.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов все шесть поединков на групповой стадии выиграли "Бавария", "Аякс" и "Ливерпуль". Команды набрали максимальное количество возможных очков – по 18.

Ранее все матчи на групповой стадии выигрывали только "Милан" в сезоне-1992/1993, ПСЖ (сезон 1994/1995), "Спартак" (1995/1996), "Барселона" (2002/2003), "Реал" (201/ 2012 и 2014/2014), а также "Бавария" в сезоне 2019/2020.

"Бавария" выиграла группу, в которой также были представлены "Барселона", "Бенфика" и "Динамо". Второе место заняла лиссабонская команда, а "Барселона" не смогла выйти в плей-офф впервые с сезона 2000/2001. "Бело-синие" с одним очком заперли квартет и остались без еврокубковой весны.

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