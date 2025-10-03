ТСН в социальных сетях

Мир
45
1 мин

Неизвестные дроны в Германии: премьер Баварии призывает разрешить полиции сбивать БпЛА

Баварские депутаты хотят внести изменения в действующее законодательство.

Елена Капник
Полиция германии.

Полиция германии. / © Associated Press

Премьер-министр немецкой Баварии Маркус Седер призвал усилить противовоздушную оборону Германии и просит разрешить полиции сбивать дроны.

Такое заявление он сделал после того, как над аэропортом Мюнхена появились неизвестные БпЛА, пишет The Guardian.

По его словам, "наша полиция должна иметь возможность сбивать дроны немедленно", а не "ждать".

"Наша инфраструктура должна оставаться функциональной постоянно. Нам нужен суверенитет над нашим воздушным пространством", - подчеркнул он.

Именно поэтому, заявил Седер, этот вопрос обсуждается на заседании баварского кабинета министров во вторник. Кроме того, будет ускорен рассмотрен законопроект, который соответственно изменит положения.

Напомним, ночью на 3 октября неизвестные дроны заметили в Мюнхене в районе аэропорта. Аэродром прекращал работу на семь часов. Из-за инцидента закрыты были взлетно-посадочные полосы. Пришлось отменить 17 рейсов, а 15 - перенаправили в другие немецкие города и Австрию. События в аэропорту затронули три тысячи пассажиров.

45
