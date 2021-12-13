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Випуск ТСН.12:00 за 13 грудня 2021 року

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Випуск ТСН.12:00 за 13 грудня 2021 року

Новини України та світу | Випуск ТСН.12:00 за 13 грудня 2021 року

Сюжети випуску

Зниклі підлітки, третя вакцина, "Міс Всесвіт" та інше, - у випуску ТСН.12:00 за 13 грудня 2021 року

  

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