Тепер без конфузів: результати повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Перша процедура жеребкування завершилася скандалом.

У швейцарському Ньоні вдруге відбулася процедура жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Результати першого жеребкування було анульовано через грубу помилку організаторів.

Причиною такого рішення стало те, що під час жеребкування через збій програмного забезпечення була помилково зведена між собою пара команд "Вільярреал" - "Манчестер Юнайтед", які грали в одній групі, а тому, згідно з регламентом, не могли знову зустрітися в першому раунді плейоф.

Як наслідок, УЄФА довелося викручуватись зі складної ситуації. Кульку з МЮ прибрали з кошика для жеребкування. Відтак, під час визначення наступного суперника для "Атлетіко" англійського клубу несправедливо не виявилося серед потенційних суперників "матрацників".

УЄФА ухвалив рішення провести нове жеребкування. До вашої уваги його результати.

Всі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Зальцбург" (Австрія) - "Баварія" (Німеччина)

"Спортинг" (Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія)

"Бенфіка" (Португалія) - "Аякс" (Нідерланди)

"Челсі" (Англія) - "Лілль" (Франція)

"Атлетіко" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Вільярреал" (Іспанія) - "Ювентус" (Італія)

"Інтер" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія)

ПСЖ (Франція) - "Реал" (Іспанія)

Згідно з правилами жеребкування, команди з однієї країни, а також ті, хто виступав в одній групі, не можуть зіграти один з одним у 1/8 фіналу. "Сіяні" команди проведуть перший матч на виїзді, поєдинок у відповідь - на своєму полі.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, ігри у відповідь - 8, 9, 15 та 16 березня.

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